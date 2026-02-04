Bitburger Braugruppe macht weniger Umsatz – aber zeigt sich zufrieden!

BITBURG – Die Bitburger Braugruppe zeigt sich trotz rückläufiger Zahlen 2025 zufrieden. Im vergangenen Jahr seien mit 753 Millionen Euro 5,7 Prozent weniger umgesetzt worden als im Vorjahr, teilte die Braugruppe in Bitburg mit.

Die Absatzrückgänge resultierten «nicht nur aus einem insgesamt extrem schwierigen Jahr für die gesamte Branche, sondern vor allem aus der von uns allein im Markt durchgeführten und konsequent umgesetzten Preiserhöhung.» Daher bewerte man das vergangene Jahr als wirtschaftlich zufriedenstellend.

0-Prozent-Biere und Fußball als Pfeiler

«2026 stehen für uns die Zeichen auf Wachstum – beim Umsatz wie auch beim Absatz», teilte der Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, Sebastian Holtz, mit. Pfeiler dabei seien «die klare Dominanz im wachsenden Markt der 0,0%-Biere» und die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft, die Bitburger als offizieller Partner der DFB-Männer-Nationalmannschaft aktiv begleiten werde.

Bitburger als größte Marke der Braugruppe verzeichnete demnach ein Umsatzminus von 6,4 Prozent. Auch König Pilsener, Köstritzer und Licher mussten Umsatz- und Absatzrückgänge hinnehmen. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.