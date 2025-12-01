Aggressive Wildschweinrotte versetzt Dorf in Angst und Schrecken

HATZENBÜHL/LANDAU – Am Montag, dem 01. Dezember 2025, meldeten Anwohner in Hatzenbühl gegen 16.54 Uhr die Anwesenheit einer Wildschweinrotte von etwa zehn Tieren im Ortsbereich.

Die Tiere, die sich offenbar verlaufen hatten, bewegten sich aggressiv über die Luitpoldstraße und angrenzende Seitenstraßen.

Gefahrenabwehr und kontrollierte Erlegung

Aufgrund der Vielzahl besorgter Anrufe und der dynamischen Lage wurde eine Polizeistreife entsandt. Ziel war die Abwehr von Gefahren für die Bevölkerung und die Vertreibung der Tiere in den Wald, was jedoch nur teilweise gelang.

Einige Wildschweine verschanzten sich in Privathöfen. Es ereignete sich zudem ein Wildunfall mit einem fahrenden Fahrzeug im Ortsbereich; auch Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen durch flüchtende Tiere sind nicht auszuschließen.

Nach Absperrung des Raumes konnten die verständigten Jäger vier aggressive Wildschweine in zwei Höfen erlegen, um die Gefahrensituation zu beenden. Die Polizei Wörth bittet Personen, deren Fahrzeuge durch die Rotte beschädigt wurden, sich unter 07271-92210 zu melden.