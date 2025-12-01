++ Trier-Ehrang: Sattelzug rammt Eisenbahnbrücke – LKW-Dach komplett abgerissen ++

TRIER/EHRANG/PFALZEL – Am Montag, 01.12.2025, ereignete sich gegen 18.25 Uhr auf dem Mäusheckerweg zwischen den Ortslagen Pfalzel und Trier Ehrang ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug mit einer Eisenbahnbrücke kollidierte.

Der Fahrer des Sattelzuges schätze die Höhe seines Gespanns falsch ein, sodass der Auflieger mit der Decke der Brücke kollidierte, wodurch das Dach des Aufliegers nahezu gänzlich abgerissen wurde.

Am Auflieger entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. An der Brücke entstanden ebenfalls leichte Beschädigungen, welche zeitnah durch einen Statiker begutachtet werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrer des Sattelzuges Anzeichen auf einen Alkoholkonsum festgestellt werden, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde und der Führerschein durch die Polizei beschlagnahmt wurde. Zeugen werden gebeten, sich hinsichtlich sachdienlicher Hinweise zum Unfallhergang an die Polizeiinspektion Schweich zu wenden.