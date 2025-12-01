Transporter rast in Stauende – Sieben Verletzte auf B9

JOCKGRIM – Bei einem Verkehrsunfall auf der B9 bei Jockgrim im Landkreis Germersheim sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Laut der Polizei hatte sich wegen eines hohen Verkehrsaufkommens und eines Metallgegenstandes auf der Fahrbahn ein Rückstau gebildet. Ein 51 Jahre alter Transporterfahrer sei dann auf das Stauende aufgefahren. 

Dabei stieß er mit seinem Wagen gegen einen weiteren Transporter, dieser wiederum wurde gegen ein anderes Auto geschleudert.

Zwei Schwer- und fünf Leichtverletzte

Insgesamt wurden bei dem Unfall ein 22 Jahre alter Mann sowie ein 26 Jahre alter Mann schwer verletzt, fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Sie kamen alle ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei nach ersten Schätzungen auf 40.000 Euro.

