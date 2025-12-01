Pkw hebt auf A61 von Leitplanke ab und kracht gegen Baum – Fahrer schwerverletzt

0
Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

PLAIDT – Ein Autofahrer ist bei einem Unfall an einer Ausfahrt der Autobahn 61 schwer verletzt worden.

Sein Wagen war nach Polizeiangaben auf Höhe der Gemeinde Plaidt (Landkreis Mayen-Koblenz) in einer Kurve von der Straße abgekommen, wurde über die Schutzplanke und einen Grünstreifen geschleudert, überquerte einen Grünstreifen und krachte dann gegen einen Baum.

Rettungskräfte schnitten den 60-Jährigen aus dem Autowrack und brachten ihn ins Krankenhaus.

Die Auffahrt der Autobahn in Richtung Koblenz wurde für eineinhalb Stunden gesperrt. Zur Ursache des Unfalls wird noch ermittelt.

