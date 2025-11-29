A.R.T.-Fuhrpark zieht von Trier-Süd nach Mertesdorf — Neubau mit Nachhaltigkeit

TRIER. Mehr als 50 Jahre war Trier-Süd der Standort des A.R.T. Fuhrparks. Dass diese Ära zu Ende geht, war schon länger klar. Ab Montag starten die Sammelfahrzeuge von Mertesdorf zu ihren Touren.

Heute stand der große Umzug an: Mehr als 50 orangene Fahrzeuge der Müllabfuhr sind ein letztes Mal vom Betriebshof in der Löwenbrückener Straße gefahren. Seit 1. September 1973 war dort der A.R.T. beheimatet. Der Umzug war von langer Hand geplant, hat die Stadt Trier als Eigentümerin des Geländes doch alternative Nutzungspläne. Zudem ist dem Zweckverband A.R.T. seit jeher die Optimierung seiner internen Betriebsabläufe ein wichtiges Anliegen. Der Umzug nach Mertesdorf war nun der nächste konsequente Schritt, der vor allem logistische Vorteile hat.

Optimierung der Betriebsabläufe

Bisher haben die Abfallsammelfahrzeuge am Ende der Tour im Entsorgungs- und Verwertungszentrum (EVZ) Mertesdorf verschiedene Abfallarten, z. B. Grün- und Restabfälle, entladen. Von dort ging es dann zurück zum Startpunkt der Tour nach Trier-Süd. Seit heute starten und beenden die Abfallsammelfahrzeuge ihre Tour in Mertesdorf, was ökologische und ökonomische Vorteile bringt.

Für die Abfallsammelfahrzeuge sowie weitere LKW und Firmenfahrzeuge wurde auf dem Gelände des EVZ ein 12.000 m² großer Stellplatz gebaut, der gegenüber dem Gelände in Trier-Süd ein schnelleres Ausfahren am Morgen ermöglicht. Zudem können die Abfallsammelfahrzeuge nun alle unter einem mit einer Photovoltaikanlage bestückten Dach parken. Dennis Wefels, Logistik-Leiter des A.R.T.: „Der Standort in Trier-Süd ist schon lange zu klein geworden und entspricht an vielen Stellen nicht mehr den heutigen Standards. Beispielsweise waren die bisherigen Umkleide- und Sanitärräume ziemlich in die Jahre gekommen. Das neue Betriebsgebäude bietet den Beschäftigten ein modernes und sicheres Arbeitsumfeld.“

Neubau unter Aspekten der Nachhaltigkeit

Im neuen Betriebsgebäude finden sich daneben auf einer Fläche von 4.650 m² Werkstatthallen, Büros und Sozialräume. So ist in Mertesdorf ab sofort der komplette technische Bereich des A.R.T. mit seinen circa 200 Beschäftigten untergebracht. Sitz der Verwaltung bleibt weiterhin das A.R.T. Kundenzentrum in der Metternichstraße in Trier-Nord.

Beim neuen Betriebsgebäude (Bruttokosten: 22,8 Millionen Euro) wurde auf eine zeitgemäße Interpretation des Begriffs Nachhaltigkeit im Kontext des Bauens wertgelegt. Im Mittelpunkt dessen stand die Auswahl langlebiger Materialien sowie niedrige Instandhaltungskosten. Darüber hinaus wurde schon beim Bau mit Weitblick an eine spätere Verwendung der Materialien gedacht, sollte das Gebäude am Ende seiner Nutzungsdauer angelangt sein: Alle verbauten Materialien sind wiederverwendbar beziehungsweise verwertbar.

Öffentliche Führungen

Wer mehr über das Entsorgungs- und Verwertungszentrum Mertesdorf erfahren möchte, kann an einer öffentlichen Führung teilnehmen. Ab Frühjahr bietet der A.R.T. die kostenlosen Führungen wieder regelmäßig an. Unter anderem erhalten die Teilnehmer einen Einblick, was mit den eingesammelten Abfällen aus der Region passiert. Die Termine für die Führungen veröffentlicht der A.R.T. auf seiner Website. (Quelle: A.R.T. Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier)