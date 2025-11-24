Wittlich: Sachbeschädigung an Schlossgalerie – Mann demoliert Kacheln an Fassade

WITTLICH. Am 23.11.2025, gegen 16.25 Uhr, begab sich ein 36-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Bernkastel-Wittlich zur Schlossgalerie in Wittlich und beschädigte hier mehrere Kacheln der Außenfassade durch Tritte. Im Anschluss entfernte er sich von der Tatörtlichkeit.

Während der polizeilichen Tatortaufnahme erschien der 36-Jährige erneut vor Ort, begab sich zu den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, gestand die Tat ein und entschuldigte sich für sein Verhalten. Ein genaues Motiv für sein Handeln konnte er im Rahmen der ersten Angaben vor Ort nicht angeben. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)