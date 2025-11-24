Trier: Jacke beiseite gelegt – Ein Verletzter bei Auseinandersetzung in der Stockstraße

TRIER. Am 23.11.2025 kam es gegen 20.00 Uhr in der Stockstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Männer eine Bar und suchten sich einen Sitzplatz. Einer der Männer legte dabei eine Jacke beiseite.

Der Eigentümer der Jacke fühlte sich dadurch provoziert und schubste den Mann weg. Kurz darauf mischte sich eine weitere Person ein, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Beteiligten kam. Im Verlauf des Streits erhielt einer der Männer eine Kopfnuss und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (Quelle: Polizeidirektion Trier)