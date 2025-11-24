RLP: Bei Glätte mit Sommerreifen überholt – zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision

NIEDERFISCHBACH. Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr am 23.11.2025 gegen kurz nach 17 Uhr die L280 aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Freudenberg. Ihm entgegen fuhr ein 56-jähriger Renault-Fahrer mit seiner 53-jährigen Beifahrerin.

Der 22-jährige überholte in einer langgezogenen Rechtskurve trotz der herrschenden Witterungs- und Straßenverhältnisse (Dunkelheit, Schneeglätte und Sichteinschränkung durch Kurvenbereich) einen vor ihm fahrenden PKW. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Renault.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass der 22-jährige trotz der Fahrbahnverhältnisse noch mit Sommerreifen unterwegs war. Aufgrund der Umstände des Verkehrsunfalls wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein des Unfallverursachers noch vor Ort beschlagnahmt.

Der 56-jährige und seine Beifahrerin wurden hierdurch schwer verletzt; der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die L280 für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)