Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel: Alttextilsammlung des A.R.T. startet

TRIER/BITBURG/WITTLICH/GEROLSTEIN – Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) bereitet den Start seines neuen, Sammelsystems für Alttextilien in weiteren Landkreisen vor.

Ab Dezember können Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifel kostenlose Sammelsäcke für Alttextilien erhalten. Die Abholung der befüllten Säcke erfolgt dann ab Januar 2026.

Start im Januar 2026 – Ausgabe von kostenlosen Sammelsäcken im Dezember

Im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier wurde das System bereits im September erfolgreich eingeführt – dort bestand aufgrund erheblicher Entsorgungsprobleme bei Alttextilien der größte Handlungsbedarf. Ab Januar 2026 wird die Abholung nun auch in den übrigen Landkreisen angeboten.

Mit dem neuen Sammelsystem sollen gebrauchte Kleidung, Heimtextilien und Schuhe umweltgerecht erfasst und wiederverwendet oder recycelt werden. So bleiben wertvolle Rohstoffe im Kreislauf und Abfälle werden reduziert. Zuletzt war dies durch den Abzug vieler Sammelcontainer karitativer Einrichtungen deutschlandweit zunehmend schwieriger geworden.

Die kostenlosen amtlichen Sammelsäcke werden ab Dezember bei den Kreisverwaltungen, Verbandsgemeindeverwaltungen und vielen Ortsgemeinden ausgegeben. Auch an den Standorten des A.R.T. sind die Säcke erhältlich. Pro Haushalt wird eine Rolle à 5 Säcke ausgegeben.

Ein besonderer Dank gilt den Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern, die durch ihre Unterstützung die bürgernahe Verteilung der Erstausstattung ermöglichen.

Auch in Zukunft werden die Sammelsäcke kostenlos ausgegeben. Nach der Erstverteilung sind sie dauerhaft an den Verkaufsstellen für amtliche Abfallsäcke erhältlich.

Die Abholtermine für die Einsammlung der Alttextilien ab Januar 2026 werden spätestens Mitte Dezember auf der Internetseite des A.R.T. unter www.art-trier.de/alttextilien veröffentlicht.

Die getrennte Sammlung von Alttextilien leistet einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, zur Ressourcenschonung und zu einer nachhaltigen Abfallwirtschaft in der Region Trier.