Schwerer Unfall auf der B51! Lkw und Pkw kollidieren heftig – komplette Vollsperrung!

Windmühle/B51. Auf der stark befahrenen Bundesstraße zwischen Trier und Bitburg ist es am heutigen Dienstagmorgen (ca. 9:40 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In Höhe der Windmühle prallten ein Lkw und ein Pkw heftig zusammen. Die Folgen: Die B51 ist komplett gesperrt, Rettungskräfte sind im Großeinsatz, und der Verkehr staut sich inzwischen kilometerlang.

Heftige Kollision – Straße komplett dicht

Nach ersten Informationen der Polizei kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem schweren Zusammenstoß zwischen dem Lastwagen und dem Auto. Beide Fahrtrichtungen wurden sofort voll gesperrt. Die Einsatzkräfte sperrten die Unfallstelle weiträumig, um Rettungs- und Bergungsarbeiten durchführen zu können.

Umleitung eingerichtet – großräumig ausweichen

Da die Sperrung laut Einsatzkräften noch einige Zeit dauern wird, wurde bereits eine Umleitung eingerichtet. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren und frühzeitig alternative Routen zu wählen.

Unfallhergang noch unklar

Wie genau es zum Zusammenstoß kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei und Sachverständige sind vor Ort, um Spuren auszuwerten. Über mögliche Verletzte gibt es bisher keine endgültigen Angaben.