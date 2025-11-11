Neuer Nikolaus-Maschinenstempel im Einsatz

ST. NIKOLAUS/SAARBRÜCKEN – Der Nikolaus aus Sankt Nikolaus arbeitet wieder ein paar Momente im Briefzentrum Saarbrücken: Zusammen mit der Postniederlassungsleiterin Patrizia Bellmann, zuständig für die Postleitzahlenregionen 55 und 66, drückte der Nikolaus den Startknopf der Brief verteil- und Stempelmaschine.

Im Zehntelsekundentakt sausen dann die Briefe und Postkarten durch die Maschine und erhalten, falls mit Briefmarke freigemacht, den begehrten Nikolausstempel. Nikolaus: „Jedes Jahr komme ich in das Briefzentrum in Saarbrücken und starte somit die Feierlichkeiten rund um den Nikolaus. Die Vorweihnachtszeit ist meine Zeit und wenn ich daran denke, dass der eine oder andere Empfänger eines Briefes sich verwundert die Augen reibt, weil ich da auf dem Stempel zu sehen bin, dann hoffe ich, dass ein Teil dieser besinnlichen Zeit sie oder ihn erreicht. 2

Patrizia Bellmann: „Für uns ist es eine Ehre, dass der Nikolaus uns hier besucht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich jedes Jahr und es werden auch viele Fotos mit ihm gemacht.“ Bis zum 31. Dezember 2025 stempelt die Stempelmaschine wieder hunderttausende von Briefen und Postkarten. Vielleicht erreichen wir wieder die zwei Millionen! Das Nikolauspostamt ist in der ganzen Welt bekannt und wir tragen unseren Teil dazu bei. Jede Sendung, die wie hier mit dem neuen Maschinenstempel stempeln, ist ein Gruß, eine Botschaft in die ganze Welt. Die Marke „Nikolauspostamt“ ist eng mit uns verbunden und wir unterstützen den Nikolaus und seine Helferinnen und Helfer soweit wir können.“

Susanne Müller, Abteilungsleiterin Stationäre Bearbeitung: „Jede Woche schlagen wir im saarländischen Briefzentrum rund fünf Millionen Briefsendungen um. Viele dieser ungestempelten Briefe aus dem Postleitzahlengebiet 66, alle Orte mit dem ersten beiden Ziffern 66 der Postleitzahl werden mit dem neuen Stempel „Grüße vom Nikolauspostamt“. Der Stempeleinsatz wird bis zum 31. Dezember 2024 genutzt.“

Patrizia Bellmann: „Mit dem Einsatz des Stempels beginnt für mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Weihnachtszeit. Bis kurz vor Weihnachten werden sich die Sendungsmengen enorm steigern. Wir sind vorbereitet und die Botschaft ist eindeutig: Der Winter und Weihnachten können kommen!“

Stempelwünsche für den Maschinenstempel an:

Deutsche Post AG

Niederlassung Brief Saarbrücken

Abteilung 31

Stichwort: Stempelwunsch

66150 Saarbrücken

So sieht der Nikolaus-Stempel aus:

Der Maschinenstempel des Nikolauspostamts kommt im Briefzentrum Saarbrücken zum Einsatz. Der Sonderstempel für die Antwortschreiben der zahlreichen Kinderbriefe wird erst ab dem 05.12.25 genutzt.