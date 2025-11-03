Mann ersticht Ehefrau: 39-Jähriger kommt in U-Haft

LUDWIGSHAFEN – Mit einem Messer soll ein 39 Jahre alter Mann nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung in Ludwigshafen auf seine Ehefrau eingestochen haben.

Die 37-Jährige sei nach der Tat am späten Sonntagabend noch vor Ort gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Tatverdächtige habe selbst die Polizei verständigt und sei vor Ort von Einsatzkräften widerstandslos vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Tat sowie zum Motiv dauern demnach an.

Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verdacht auf Totschlags erlassen. Er habe sich nicht geäußert, hieß es. Zwei gemeinsame minderjährige Kinder des Mannes mit türkischer Staatsangehörigkeit und der deutschen Frau seien vom Jugendamt in Obhut genommen worden, teilte die Polizei mit. Am Dienstag sei die Obduktion der Frau geplant.