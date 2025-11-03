Jaguar-Fahrer kracht in Leitplanke: A6 stundenlang vollgesperrt

0
Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild

ST. INGBERT – Am heutigen Montag, 03.11.2025, kam es gegen 09.45 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, kurz nach der Grumbachtalbrücke, zu einem größeren Verkehrsunfall, der den fließenden Verkehr erheblich beeinträchtigte.

Unfallursache, Schaden und Konsequenzen

Ein 49-jähriger belgischer Fahrzeugführer verlor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Jaguar auf der linken Fahrspur und kollidierte anschließend mit der rechten Leitplanke.

Der massive Zusammenstoß zerstörte die Leitplanke und führte zu einem Totalschaden am Fahrzeug. Durch auslaufende Betriebsstoffe wurden drei Fahrspuren verschmutzt, was die Autobahnmeisterei zu umfangreichen Reinigungsarbeiten zwang.

Die BAB 6 musste für eine Dauer von 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrer des Jaguars blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 60.000 Euro beziffert.

Vorheriger ArtikelMann ersticht Ehefrau: 39-Jähriger kommt in U-Haft
Nächster ArtikelKanu mit Jugendlichen kentert auf Nahe – Rettung mit Hubschrauber

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.