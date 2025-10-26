RLP: Frontal mit einem Alleebaum kollidiert – 21-jähriger PKW-Fahrer tot

ALZEY. Am 26.10.2026, gegen 2.35 Uhr, wurde die Polizei Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L401 Höhe der Gemarkung Mauchenheim beordert. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug von Kirchheimbolanden in Richtung Alzey gefahren.

Nach der Einmündung Richtung Mauchenheim war das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Alleebaum kollidiert. Der Fahrzeugführer verstarb an der Unfallstelle, das Fahrzeug brannte komplett aus. Zeugen dieses Unfalls melden sich bitte bei der Polizei Alzey unter der Telefonnummer 06731/9110 oder per Mail [email protected]. (Quelle: Polizeidirektion Worms)