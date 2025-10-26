Linienbus rutscht auf B421 in den Straßengraben: Zwei Verletzte ins Krankenhaus

Foto: Polizeidirektion Wittlich

HONTHEIM. Am 25.10.2025, gegen 23.08 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Linienbus die Bundesstraße 421 von Hontheim kommend in Richtung Kinderbeuern. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn nach rechts ab und rutschte in den Straßengraben.

Im Bus befand sich zu diesem Zeitpunkt nur ein 50-jähriger Fahrgast. Glücklicherweise wurden beide Fahrzeuginsassen nur leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, waren auch etwa 45 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

