Halloween-Boom: So stark steigt der Umsatz im Saar-Handel – Ordentliches Plus erwartet

Von Grusel-Deko bis Hexenkostüm: Halloween beschert dem saarländischen Handel einen Umsatzschub. Der Handelsverband rechnet in diesem Jahr mit einem ordentlichen Plus.

MAINZ. Das Halloween-Geschäft gewinnt für Einzelhändler im Saarland immer mehr an Bedeutung. Der Handelsverband Mitte rechnet in diesem Jahr mit einer erneuten Umsatzsteigerung, rund 500.000 Euro mehr als noch 2024 werden erwartet.

«Die Bedeutung hat sich über die Jahre immer weiter gesteigert», sagt Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Mitte. Sein Verband erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von etwa sieben Millionen Euro im Saarland.

«Zu Beginn war es nur ein kleiner Bereich, der im Handel das Thema aufgegriffen hatte», so Scherer. Mittlerweile durchziehe Halloween im Handel viele Bereiche, von Deko über Bekleidung bis hin zu Lebensmitteln. Damit sei Halloween zu einem wichtigen Umsatzfaktor im Jahresverlauf geworden. (Quelle: dpa)