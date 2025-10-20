Saarland: Flugunfähige Kanadagans lebte in Schafherde – Jetzt wurde sie gestohlen

LEBACH. Im Zeitraum vom 27.8.2025, 20.00 Uhr, bis 28.8.2025, 20.00 Uhr, wurde aus einer Weidekoppel außerhalb der Ortslage Lebach-Landsweiler eine Kanadagans gestohlen. Die Kanadagans hatte beim Schlüpfen eine Federmissbildung und war deshalb flugunfähig.

In der Weidekoppel lebte sie bereits seit über sieben Jahren, zwar körperlich eingeschränkt aber schmerzfrei, innerhalb einer kleinen Schafherde, die ihre Familie war. Der Eigentümer der Schafherde fütterte und versorgte die Kanadagans wie die Schafe auch. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann von einem Diebstahl der Gans ausgegangen werden. Wer kann Hinweise zum Verbleib der Gans machen? Hinweise bitte an die Polizei Lebach (Telefon: 06881/5050). (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)