Kollision von Linienbus und PKW in Kell am See – Sachschaden an beiden Fahrzeugen

KELL AM SEE. Am 19.10.2025 kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW in der Trierer Straße in Kell am See. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Zeugen, darunter vor allem solche, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus selbst befunden haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen (Telefon: 06503-91510, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)