Kollision von Linienbus und PKW in Kell am See – Sachschaden an beiden Fahrzeugen

0
Polizeiwagen mit Unfallschild
Foto: Marcus Brandt / dpa / Symbolbild

KELL AM SEE. Am 19.10.2025 kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW in der Trierer Straße in Kell am See. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Zeugen, darunter vor allem solche, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus selbst befunden haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen (Telefon: 06503-91510, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)

Vorheriger ArtikelMehr Geld für Spuk: Halloween boomt im rheinland-pfälzischen Einzelhandel
Nächster ArtikelSaarland: Flugunfähige Kanadagans lebte in Schafherde – Jetzt wurde sie gestohlen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.