RLP: 87-Jährige überschlägt sich auf Autobahn – drei Personen verletzt

Ein Auto überschlägt sich bei Contwig. Insgesamt drei Menschen werden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn bleibt mehrere Stunden gesperrt.

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

CONTWIG. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 im Landkreis Südwestpfalz sind drei Menschen verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache stießen zwei Autos am frühen Sonntagabend bei Contwig zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen einer 87-Jährigen habe sich dabei überschlagen. Die 25-jährige Fahrerin des anderen Autos sowie deren 34 Jahre alte Beifahrerin seien ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn demnach bis 22.30 Uhr voll gesperrt. (Quelle: dpa)

