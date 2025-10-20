Drama an der Paulinstraße: Trio randaliert in Imbiss – Polizei stoppt Tatverdächtige

Trier. Am Sonntagabend (19. Oktober) kam es in der Paulinstraße zu einem Zwischenfall in einem Schnellimbiss. Gegen 20 Uhr betraten drei Personen das Lokal und entwendeten die Handyhülle eines Mitarbeiters. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung verließen sie den Laden – doch nur kurz.

Wenig später kehrten die drei Personen zurück. Einer der Männer hielt dabei eine Metallstange in der Hand, während ein anderer mutmaßlich ein Pfefferspray bei sich führte. Im Verlauf des Streits soll dieser die Reizflüssigkeit versprüht haben – nach Angaben der Polizei jedoch, ohne jemanden direkt zu treffen. Anschließend flüchteten die drei in unbekannte Richtung.

Polizei stellt Tatverdächtige – kein Pfefferspray, sondern Deo

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte alle drei mutmaßlichen Täter kurze Zeit später stellen. Die gestohlene Handyhülle des Mitarbeiters blieb verschwunden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten jedoch eine Deoflasche, die vermutlich anstelle eines Pfeffersprays verwendet wurde. Mehr Trier-News

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Trier ermittelt nun wegen Diebstahls, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.