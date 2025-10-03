Überraschung in Trier-Nord: Aldi-Filiale in der Paulinstraße macht schon im Oktober zu

TRIER. Das Aus für die Aldi Süd-Filiale in der Trierer Paulinstraße kommt schneller als gedacht: Wie das Unternehmen bestätigte, wird der Markt bereits am Samstag, 11. Oktober 2025, dauerhaft schließen – und damit deutlich früher als ursprünglich angekündigt. Über die vorgezogene Schließung berichtete zuerst das saarländische Onlineportal sol.de.

Regale leer, Kunden verwundert

Schon in den vergangenen Tagen war vielen Stammkunden aufgefallen, dass die Regale zunehmend leer standen. Teilweise wurden sogar Einrichtungsteile abgebaut. Die Nachricht von der Schließung sorgte deshalb in Trier-Nord für Gesprächsstoff. Mehr Trier-News

Die Aldi-Filiale in der Paulinstraße galt für viele Anwohner als wichtige Nahversorgung – fußläufig erreichbar und eine von wenigen Einkaufsmöglichkeiten in direkter Umgebung. Neben einer NORMA-Filiale liegt der nächste größere Supermarkt (REWE TIM SCHIRRA) im Wasserweg.

Gründe für die Schließung

Bereits im Frühjahr 2025 hatte lokalo.de berichtet, dass Aldi Süd den Standort Paulinstraße aufgeben werde. Nun wurde der Zeitpunkt vorgezogen.

Eine Sprecherin von Aldi Süd erklärte, dass der Markt die Anforderungen des neuen Filialkonzepts nicht erfüllen könne. Dazu zählen:

breitere Gänge für Barrierefreiheit und Logistik,

niedrigere Regalhöhen für bessere Übersicht,

ein nachhaltiges Store-Design mit größerem Sortiment an Bio- und Regionalprodukten.

„Da wir künftig eine Mindestgröße von rund 1.600 Quadratmetern anstreben, war eine Verlängerung des Mietvertrags keine Option“, so das Unternehmen.

Mitarbeitende bleiben beschäftigt

Ein Lichtblick für das Personal: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in umliegende Filialen übernommen.Kündigungen wird es nicht geben, teilte Aldi Süd mit.

Diese Aldi-Filialen sind in der Nähe

Für Kunden aus Trier-Nord nennt Aldi mehrere Alternativen:

📍 Aldi Süd im Alleecenter, Ostallee 3–5

📍 Aldi Süd in der Nagelstraße 25

📍 Aldi Süd Zurmaiener Straße 174a

Fazit: Ein Stück Alltag verschwindet

Mit der Schließung in der Paulinstraße verliert Trier-Nord einen gewohnten Standort der Nahversorgung. Für viele Anwohner bedeutet das längere Wege zum nächsten Supermarkt.

Ein kleiner Trost: Die Beschäftigten behalten ihre Arbeitsplätze, und Aldi verweist auf moderne Filialen in der Umgebung. Dennoch bleibt das Ende der Paulinstraßen-Filiale für viele ein spürbarer Einschnitt.