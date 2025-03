Trier-Nord: Aldi Süd schließt Filiale in Paulinstraße – So geht es weiter!

TRIER. Ein Stück Trierer Einkaufslandschaft verändert sich: Die Aldi Süd-Filiale in Trier-Nord (Paulinstraße 90-92) wird zum Ende des Jahres 2025 geschlossen. Grund dafür sind begrenzte Erweiterungsmöglichkeiten, die eine Modernisierung des Standorts unmöglich machen. Doch was bedeutet das für die Kunden – und was passiert mit den Mitarbeitern? Wir haben einmal nachgefragt.

Warum schließt Aldi Süd die Filiale in der Paulinstraße?

Wie das Unternehmen mitteilt, überprüft Aldi Süd regelmäßig sein Filialnetz, um den stationären Handel zukunftssicher zu gestalten. Moderne Aldi-Märkte setzen zunehmend auf:

✔ Niedrigere Regalhöhen für barrierefreies Einkaufen

✔ Breitere Gänge für eine effizientere Logistik

✔ Nachhaltiges Ladendesign mit mehr regionalen & Bio-Produkten

Diese Anforderungen können, laut Aussage einer Sprecherin, in der Paulinstraße aufgrund der begrenzten Fläche nicht umgesetzt werden. Da Aldi Süd mittlerweile eine Mindestgröße von 1.600 Quadratmetern Geschossfläche anstrebt, war eine Verlängerung des Mietvertrags keine Option.

Gibt es einen Ersatzstandort für die Schließung?

Ein direkter Ersatzstandort in der Nähe ist nicht geplant. Allerdings verweist Aldi auf die umliegenden Filialen, in denen Kunden weiterhin einkaufen können:

📍 Aldi Süd im Alleecenter (Ostallee 3)

📍 Aldi Süd in der Nagelstraße 25

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Die gute Nachricht für die Angestellten: Niemand verliert seinen Job! Alle Mitarbeiter werden in anderen Aldi-Filialen in der Umgebung weiterbeschäftigt und unterstützen dort die Teams.