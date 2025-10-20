Trier: Radfahrer übersieht Biker in Sickingenstraße – Biker bei Sturz verletzt

Foto: pixabay/Symbolbild

TRIER. Am 17. Oktober ereignete sich auf der Sickingenstraße in Trier gegen 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer. Ein Radfahrer befuhr die Sickingenstraße in Richtung Petrisberg und beabsichtigte, nach links abzubiegen.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer stark ab und stürzte infolgedessen. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

