Gefährliche Fahrt in Trier: Frau rast über Kreuzung, überfährt Insel und landet auf dem Gehweg!

TRIER. Ein gefährliches Fahrmanöver hat am Sonntagmorgen in der Luxemburger Straße für Aufregung gesorgt. Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle, raste über eine Verkehrsinsel und kam auf einem Gehweg zum Stehen – mehrere Fußgänger mussten zur Seite springen, um nicht getroffen zu werden.

Wie die Polizeiinspektion Trier berichtet, war der Pkw zuvor durch Zeugen aufgefallen, weil der Kofferraum offenstand. Die Frau hielt zunächst an einer roten Ampel, fuhr dann bei Grün jedoch unerlaubt geradeaus über den Kreuzungsbereich, überquerte eine Verkehrsinsel und gefährdete dabei mehrere Passanten.

Nur durch das schnelle Eingreifen anderer Verkehrsteilnehmer konnte Schlimmeres verhindert werden. Diese blockierten das Fahrzeug und hielten die Frau an, bis die Polizei eintraf.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Frau noch vor Ort der Führerschein vorläufig entzogen. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Sprecher der Polizei lobte das Verhalten der Zeugen:

„Nur durch das umsichtige und entschlossene Handeln anderer Autofahrer konnte eine mögliche Katastrophe verhindert werden.“

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch die Luxemburger Straße musste zeitweise teilweise gesperrt werden.