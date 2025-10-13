Notwendige Straßensanierungen: Förderbescheide für Straßenausbau in Zell und Bullay übergeben

ZELL/MOSEL. Im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) übergab Staatssekretärin Heike Raab drei Förderbescheide aus dem Investitionsstock 2025 des Landes. Die Stadt Zell (Mosel) erhielt einen Förderbescheid in Höhe von 45.000,- Euro für den Ausbau der Clemensgasse und die Ortsgemeinde Bullay zwei Förderbescheide für den Ausbau der Kirchstraße in Höhe von 145.000 Euro und für den Ausbau der Fährstraße in Höhe von 25.000 Euro.

Bürgermeister Jürgen Hoffmann, Stadtbürgermeister Döpgen mit seinen drei Beigeordneten Karlheinz Weis, Rosemarie Mandernach und Willi Schumacher sowie Ortsbürgermeister Matthias Müller und der Beigeordnete Boris Kretz freuten sich über die Förderbescheide. Jetzt können endlich die schon lange notwendigen Straßensanierungen begonnen werden. Die beiden Landtagsabgeordneten Jens Münster und Benedikt Oster gratulierten zum Erhalt der Fördermittel für dringende Infrastrukturmaßnahmen der Kommunen. Die Förderung ist ein weiterer Schritt zur Erhaltung und Sanierung der Straßen innerhalb der Ortslagen der Verbandsgemeinde Zell (Mosel). (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel))