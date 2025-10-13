Leitpfosten umgefahren und auf Fahrbahn geschleudert: Mehrere Fahrerfluchten im Saarland

HOMBURG. Für das zurückliegende Wochenende meldet die Polizeiinspektion Homburg mehrere Verkehrsunfälle in ihrem Dienstgebiet.

So kam es am 10.10.2025, zwischen 22.35 Uhr und 22.42 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L119 zwischen Kirkel und Homburg. Hier kollidierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher im genannten Zeitraum mit mehreren Leitpfosten, wodurch diese auf die Fahrbahn geschleudert und beschädigt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Vom 9.10. auf den 10.10.2025 ereignete sich ferner ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers in der Eckstraße in Homburg-Kirrberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem rechtsseitig parkenden Mazda 2 und beschädigte hierbei den rechten Außenspiegel. Anschließend entfernte der Verursacher die Fahrzeugteile von der Fahrbahn und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen VW Golf Kombi (CDI*** Variant / 4Motion) gehandelt haben.

Am 12.10.2025 schließlich ereignete sich gegen 21.38 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Kirkel-Limbach. Ein bislang

unbekannter Verursacher kollidierte unmittelbar vor der Einmündung Hauptstraße / Bahnhofstraße mit einem geparkten BMW mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung der Bahnhofstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail [email protected]) in Verbindung zu setzen.