Bistum Trier: Erfolgreiche kirchenmusikalische Ausbildung 2025 – „Glauben feiern in der Liturgie“

TRIER/KOBLENZ/SAARBRÜCKEN. Anja Bach (Nennig), Klaudia Donkel (Wincheringen), Alexander Jakob (Kordel), Raphael Kreutz (Salmtal), Tobias Simon Luxemburger (Saarwellingen) und Bettina Meiser (Nalbach) haben die kirchenmusikalische D-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen; Cedric Bender (Quierschied), Dr. Andreas Richard Diewald (Kell am See) und Yelyzaveta Kondratenko (Saarbrücken) die C-Ausbildung. Die Leiterin des Bereichs Seelsorge und Kirchenentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat Trier und der Leiter der Kirchenmusikschule, Thomas Sorger, überreichten den Absolventinnen und Absolventen ihre Zertifikate nach dem Hochamt im Trier am 12. Oktober 2025.

Den Gottesdienst hatten all die musikalisch mitgestaltet, die derzeit eine kirchenmusikalische Ausbildung im Bistum Trier durchlaufen. „Kirchenmusik vermag es, Menschen zu berühren; sie innerlich zu öffnen füreinander und für Gott“, sagte Mechthild Schabo und dankte den Absolventinnen und Absolventen für ihr künftiges kirchenmusikalisches Mitwirken und Gestalten.

„Sie stützen uns, wenn wir unseren Glauben feiern in der Liturgie, wenn wir unseren Glauben weitergeben – wir brauchen Sie zur Erfüllung unseres Auftrags als Kirche in dieser Welt.“ Deshalb sei dieser Tag wichtig für die Ortskirche von Trier, betonte Schabo und gratulierte herzlich zur bestandenen Ausbildung. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie innerlich offen bleiben für das, was Gott durch Sie wirken will.“ Sorger dankte den Ausbilderinnen und Ausbildern aus den Reihen der Regional- und Dekanatskantorinnen und -kantoren sowie dem bisherigen Domorganisten und seinem Nachfolger für ihr Engagement.

In der sogenannten D-Ausbildung der Bischöflichen Kirchenmusikschule Trier mit ihren Seminaren in Trier, Koblenz und Saarbrücken werden die zur Gestaltung der Liturgie bzw. der Leitung der entsprechenden Gruppen notwendigen Grundkenntnisse vermittelt. Die C-Ausbildung umfasst alle kirchenmusikalischen Disziplinen von Gesang und Begleitung Neuer Geistlicher Lieder bis zum Gregorianischen Choral, von der Kinderchorleitung bis zu Orgelkunde und Orgelimprovisation. Die Ausbildungsgänge dauern in der Regel zwei (D-Ausbildung) oder drei Jahre (C-Ausbildung) und werden mit einer Prüfung abgeschlossen. Der erfolgreiche Abschluss einer C-Ausbildung gilt bundesweit als Berufsqualifikation.

Weitere Informationen sind hier zu finden. (Quelle: Bistum Trier)