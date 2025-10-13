In Schlangenlinien durch’s Ruwertal: Polizei stoppt Suff-Fahrer – Promillewert überrascht

Foto: dpa/Symbolbild

TRIER/RUWER. Durch einen Mitteiler wurde der Polizeiinspektion Schweich am Wochenende ein in Schlangenlinien geführter PKW im Ruwertal gemeldet. Dieser habe bereits mehrfach die Seiten- und Mittellinie überfahren.

Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. Das Fahrzeug wurde im Stadtgebiet von Trier einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 2,05 Promille. Der Fahrer wurde als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

