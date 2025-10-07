Abstimmung im EU-Parlament: Aus für „Veggie-Schnitzel“ und „Tofu-Burger“?

BRÜSSEL – Am Mittwoch steht im Europäischen Parlament eine wichtige Abstimmung an, die die Kennzeichnung von veganen und vegetarischen Produkten betreffen könnte.

Die Abgeordneten entscheiden über einen Antrag, der darauf abzielt, Bezeichnungen wie „Burger“, „Würstchen“ und „Schnitzel“ für pflanzliche Lebensmittel zu verbieten.

Verbraucherschützer sehen keinen Mehrwert in einem Verbot

Verbraucherschützer wenden sich entschieden gegen das mögliche Verbot. Foodwatch-Geschäftsführer Chris Methmann bezeichnet den Vorschlag als „Lobbyismus im Dienste der Fleischindustrie“ und argumentiert, dass Produkte bereits deutlich als „vegan“ oder „vegetarisch“ gekennzeichnet seien. Auch die europäische Verbraucherorganisation BEUC stützt sich auf Umfragen und betont, dass die Mehrheit der Konsumenten durch die Begriffe nicht verwirrt sei. Sie fordern, anstelle eines Namensverbots auf eine klare Kennzeichnung zu setzen.

Befürworter argumentieren mit Verwechslungsrisiko und Landwirtschaftsschutz

Befürworter des Vorhabens, wie die zuständige Abgeordnete Céline Imart, sehen durch ein Verbot den Verbraucherschutz gestärkt, da sie ein „echtes Verwechslungsrisiko“ hinsichtlich der Nährwerte sehen. Zudem gehe es darum, Landwirte zu schützen, deren Ruf von Konkurrenzprodukten genutzt werde. Trotz des starken Anstiegs der Produktion von Fleischersatzprodukten – die sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt hat – ist der Pro-Kopf-Verzehr von 1,5 Kilogramm im Vergleich zu echtem Fleisch (53,2 Kilogramm) noch gering. Die Abstimmung ist der Auftakt zu weiteren Verhandlungen mit den EU-Staaten.