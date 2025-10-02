Fundstücke unter dem Hammer: Stadt Trier versteigert Fahrräder, Technik & Schmuck online

TRIER. Ab 2. Oktober um 19 Uhr kommen in Trier wieder Fundstücke unter den Hammer – komplett online über sonderauktionen.net.

Wer Lust hat, kann sich dabei auf echte Schnäppchenjagd begeben: Von hochwertigen Mountain- und E-Bikes (u. a. Cube, Specialized, Giant, Prophete) über Kinderräder bis hin zu Uhren, Schmuck und Technik wie MacBooks oder AirPods ist alles dabei.

Behördliche Versteigerungen wie diese sind in Rheinland-Pfalz ein fester Bestandteil: Fundgegenstände, die nach sechs Monaten nicht vom Eigentümer oder Finder beansprucht werden, dürfen öffentlich verkauft werden. Der Erlös geht an die jeweilige Kommune.

