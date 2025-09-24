Mehr Attraktivität für junges Publikum: Ryanair startet künftig ab Saarbrücken

Ryanair nimmt Saarbrücken in den Flugplan auf: Ab Sommer 2026 gibt es neue Verbindungen nach Italien und Spanien. Was das für Reisende aus der Region bedeutet.

SAARBRÜCKEN. Die irische Billigfluglinie Ryanair bietet im Sommer 2026 auch Flüge vom Flughafen Saarbrücken an. Ziele sind Trapani und Lamezia Terme in Italien sowie Alicante in Spanien, wie der Flughafen in Saarbrücken mitteilte. Die neuen Flugverbindungen im Sommerflugplan von März bis Oktober seien bereits auf der Internetseite buchbar.

«Mit den neuen Zielen erweitert sich das Flugangebot für unsere Passagiere qualitativ und quantitativ deutlich», teilte der Geschäftsführer des Flughafens Saarbrücken, Thomas Schuck, mit. Ryanair wird die Ziele jeweils zweimal pro Woche anfliegen.

Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) sagte: «Das ist eine tolle Nachricht für den Flughafen Saarbrücken und für Urlauberinnen und Urlauber aus der gesamten Region.» Mit dem neuen Angebot werde die Auslastung des Flughafens weiter gestärkt.

Urlaubsziele nun leichter erreichbar

Die Ryanair-Verbindungen steigerten die Attraktivität für den Sommerbetrieb und gerade für ein junges Zielpublikum deutlich, sagte Verkehrsministerin Petra Berg (SPD). Die drei Urlaubsziele, die bisher eine längere Anfahrt nach Frankfurt oder andere Flughäfen bedeutet haben, könnten nun auch bequem und über kürzere Wege in Saarbrücken erreicht werden.

«Durch unser Wachstum an Regionalflughäfen mit wettbewerbsfähigen Kosten wie Saarbrücken können wir die enorm hohen Zugangskosten der großen deutschen Flughäfen vermeiden», teilte Ryanair-Sprecher Marcel Pouchain Meyer mit. Das ermögliche der Airline, die Ticketpreise niedrig zu halten und Passagieren mehr Auswahl zu bieten.

2024 zählte der Flughafen Saarbrücken insgesamt rund 340.000 Passagiere. Dieses Jahr flogen von Januar bis August knapp 200.000 Passagiere ab Saarbrücken, wie der Sprecher mitteilte. Derzeit fliegen fünf Airlines von und nach Saarbrücken: Aegean Airlines, DAT Airlines, Eurowings, SkyUp Airlines und Sun Express. (Quelle: dpa)