Luxemburg: Einbrüche, Messer-Überfall auf Parkplatz, Unfall unter Alkohol

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Dienstag mehrere Einbrüche, einen Überfall unter Vorzeigen eines Messers sowie einen Unfall unter Alkoholeinfluss.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. So zum Beispiel am Nachmittag des 23.9.2025 in ein Einfamilienhaus in der Duerfstrooss in Rippweiler, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren verschafften und die Räumlichkeiten durchwühlten.

Am Abend des 23.9.2025 wurde sodann ein Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Millewee in Beckerich gemeldet, bei dem ersten Informationen nach sich Täter durch Einschlagen eines Fensters Zugang zum Inneren verschafften, das Haus durchwühlten und u.a. Schmuck entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am späten Abend des 23.9.2025 wurde der Polizei ein Überfall auf dem Parkplatz des „Centre Sportif Bim Diederich“ in Petingen gemeldet. Ersten Informationen zufolge näherte sich der mutmassliche Täter dem Opfer und forderte es unter Vorzeigen eines Messers auf, sein Mobiltelefon, seine Geldbörse, Hausschlüssel und Schuhe auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Nachmittag des 23.9.2025 wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der N11 in Hersberg gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge ein Fahrzeug ein anderes überholen wollte und dabei einen Auffahrunfall verursachte. Das überholende Fahrzeug blieb vorerst stehen, ergriff aber kurz darauf die Flucht. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später in Echternach antreffen. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)