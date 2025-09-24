Trier: NordBad beendet Saison mit Fackelschwimmen und Hundeschwimmen

TRIER. Am 4. Oktober findet im NordBad der Saisonabschluss der Sommersaison 2025 statt. Das Bad hat noch von 6 bis 11 Uhr für den regulären Badebetrieb geöffnet. Um 6 Uhr findet zur Verabschiedung der Saison ein Fackelschwimmen statt.

Von 13 bis 17 Uhr kommen dann die Vierbeiner auf ihre Kosten: Wie schon im letzten Jahr öffnen die Stadtwerke das Freibad für ein Hundeschwimmen. Hunde, Frauchen und Herrchen zahlen je einen Euro Eintritt. Der komplette Erlös kommt in diesem Jahr dem Verein „Pfote drauf! Tierhilfe e.V.“ zu Gute. Hundebesitzer sollten einen Impfausweis und einen Nachweis über eine gültige Hundehaftpflicht mitbringen. Weitere Infos hierzu: www.swt.de.

Insgesamt blicken die Stadtwerke auf eine erfolgreiche Saison zurück: Rund 85.000 Badegäste konnte das NordBad-Team bisher begrüßen. Der Tag mit dem höchsten Gästeaufkommen war der 2.7.2025 mit 2.801 Badegästen. An 22 Tagen wurden über 1.000 Gäste gezählt. Die Stadtwerke bedanken sich für die Gästetreue und freuen sich auf die Saison 2026. (Quelle: SWT)