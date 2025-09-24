Ehrang: Hochwertiges Fledermauserfassungsgerät unter Autobahnbrücke geklaut

TRIER. In der Woche von Montag, 15. September, 18.15 Uhr, bis Montag, 22. September, 15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter unterhalb der Autobahnbrücke Trier-Ehrang am Moselufer – Nähe der Straße Am Moselkai – ein hochwertiges akustisches Fledermauserfassungsgerät (Batcorder 3.1).

Es entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Trier unter der E-Mail-Adresse [email protected] oder telefonisch unter 0651-983-43390 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)