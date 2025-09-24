Halsbrecherisches Fahrverhalten auf der B50 – Frontalkollision knapp verhindert

Foto: Julian Stratenschulte / dpa / Symbolbild

OBERWEIS. Am 23.9.2025, zwischen 21.20 Uhr und 21.30 Uhr, konnte ein roter Opel Astra auf der Bundesstraße 50 zwischen Oberweis und Bitburg festgestellt werden. Dieser setzte wiederholt zu einem Überholmanöver an und gefährdete so den entgegenkommenden Verkehr erheblich.

Ein entgegenkommender PKW musste vermutlich stark abbremsen, um einem frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet mögliche Zeugen und insbesondere den entgegengekommenen Fahrzeugführer darum, sich zu melden (Telefon: 06561/9685-0). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

