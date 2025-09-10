RLP: Gibt es mehr Geld für Grundschullehrkräfte?

MAINZ – Bildungsminister Sven Teuber (SPD) ist offen für eine Debatte über eine bessere Bezahlung für Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz.

Eine Wertschätzung für die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer drücke sich auch in der Besoldung aus, sagte der Minister in Mainz. Daher halte er die Diskussion über die Eingruppierung von Grundschullehrkräften in die Besoldungsgruppe A13 für vollkommen nachvollziehbar.

Sowohl bei den Bildungsverbänden als auch den Landtagsfraktionen gebe es viel Zustimmung dafür. Das Parlament müsse dann parteiunabhängig eine Debatte über die Haushaltsmittel führen, die für eine solche Eingruppierung nötig wäre. Notwendig wäre eine zweistellige Millionensumme, erklärte der Bildungsminister. Die Landesmittel könnten dann mit dem Haushalt für das Jahr 2027 bereitgestellt werden. Der «Trierische Volksfreund» hatte zuvor über diese Überlegungen berichtet.

Die GEW setzt sich seit mehreren Jahren dafür ein, dass die Lehrkräfte für die jüngsten Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz auch in die Besoldungsgruppe A13 eingestuft werden. Die Grünen-Regierungsfraktion unterstützt das Vorhaben. Auch in anderen Bundesländern wie im benachbarten Hessen wurde diese Regelung eingeführt.