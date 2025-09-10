Neue Geschwindigkeitsanzeige für mehr Verkehrssicherheit in Riol

0
Ortsbürgermeisterin Christel Egner-Duppich (l.) und Westenergie-Regionalmanager Marco Felten (r.) sind zufrieden. Die neue Geschwindigkeitsanzeige in Riol sorgt ab sofort für mehr Verkehrssicherheit. Foto: Fred Duppich

RIOL – Ab sofort trägt am Dorf- und Kulturzentrum in Riol eine neue Geschwindigkeitsanzeigetafel zur verstärkten Verkehrssicherheit bei.

Die Beschaffung erfolgte mit einer Förderung von Westenergie. Die Anzeigen sollen die Verkehrsteilnehmenden an das jeweils gültige Verkehrstempo erinnern und zur Vorsicht mahnen.

Ortsbürgermeisterin Christel Egner-Duppich erklärte: „Die neue Anzeige ist ein wichtiges Signal an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Die Daten werden anonymisiert gespeichert und liefern wertvolle Hinweise zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit an der jeweiligen Messstelle.“

Ein umweltfreundliches Solarmodul versorgt die Geschwindigkeitsanzeigen mit Energie, sodass sie keine eigenen Stromanschlüsse benötigen und flexibel an verschiedenen Standorten eingesetzt werden können. Westenergie-Regionalmanager Marco Felten betonte: „Als Westenergie möchten wir die Verkehrssicherheit und Standortqualität in den Gemeinden aktiv verbessern. Die neue Geschwindigkeitsanzeige in Riol ist ein gutes Beispiel dafür.“

Vorheriger ArtikelRLP: Gibt es mehr Geld für Grundschullehrkräfte?
Nächster ArtikelPolizistenmord: Mutmaßlicher Schütze zog Polizei-Dienstwaffe aus Holster

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.