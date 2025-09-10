Neue Geschwindigkeitsanzeige für mehr Verkehrssicherheit in Riol

RIOL – Ab sofort trägt am Dorf- und Kulturzentrum in Riol eine neue Geschwindigkeitsanzeigetafel zur verstärkten Verkehrssicherheit bei.

Die Beschaffung erfolgte mit einer Förderung von Westenergie. Die Anzeigen sollen die Verkehrsteilnehmenden an das jeweils gültige Verkehrstempo erinnern und zur Vorsicht mahnen.

Ortsbürgermeisterin Christel Egner-Duppich erklärte: „Die neue Anzeige ist ein wichtiges Signal an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Die Daten werden anonymisiert gespeichert und liefern wertvolle Hinweise zur weiteren Verbesserung der Verkehrssicherheit an der jeweiligen Messstelle.“

Ein umweltfreundliches Solarmodul versorgt die Geschwindigkeitsanzeigen mit Energie, sodass sie keine eigenen Stromanschlüsse benötigen und flexibel an verschiedenen Standorten eingesetzt werden können. Westenergie-Regionalmanager Marco Felten betonte: „Als Westenergie möchten wir die Verkehrssicherheit und Standortqualität in den Gemeinden aktiv verbessern. Die neue Geschwindigkeitsanzeige in Riol ist ein gutes Beispiel dafür.“