Luxemburg: Schlangenlinien auf der Autobahn, Einbrüche und Belästigung

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag und den heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Alkoholfahrten und Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 5.9.2025, gegen 22.30 Uhr, wurde ein alkoholisierter Mann auf der Fouer gemeldet, der Passanten belästigen würde. Eine Polizeistreife konnte den Mann vor Ort antreffen. Er wurde aufgrund seines Zustandes und da er die öffentliche Ordnung störte, nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

In der Nacht zum 6.9.2025 traf eine Polizeistreife in Höhe der Rue Joseph Junck im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf einen Mann, der auf dem Boden lag. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser stark alkoholisiert war. Er verhielt sich den Beamten zudem gegenüber unkooperativ. Aufgrund seines Zustandes und da er eine Gefahr für sich und für Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Am späten Nachmittag des 5.9.2025 wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien auf der A13 fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch bei diesem feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am gleichen Nachmittag wurde ein Fahrzeug in Uebersyren aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise gemeldet. Eine Polizeistreife konnte die Fahrerin kurze Zeit später lokalisieren. Der Alkoholtest bei dieser verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Abend des 5.9.2025 in der Waistrooss in Schengen konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim Fahrer feststellen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am späten Nachmittag des 5.9.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue Robert Schuman in Dudelange, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich über ein Fenster Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

Ein weiterer Einbruch wurde am Abend des 5.9.2025 in Wohnungen eines Mehrfamilienhaus in der Rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge Täter ins Innere gelangten und u.a. Bargeld und Uhren entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)