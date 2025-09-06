Grillplatz in Pölich erweitert: Biotoilettenanlage und LED-Außenleuchten

PÖLICH. Mit Unterstützung eines ehrenamtlichen Teams hat die Ortsgemeinde Pölich mit Hilfe des Fördervereins Heimatverein Pölich e. V. den Bereich rund um die Grillhütte erneuert. Die Westenergie hat die Erneuerung des Außenbereiches über die Mitarbeiterinitiative der Firma mit einer Fördersumme in Höhe von 2.000 Euro unterstützt.

Im Rahmen des Projekts hat das Team ein Betonfundament ausgehoben, um die Holzkonstruktion der Biotoilettenanlage aufzubauen. Zudem ist die Anlage mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet worden. Zwei neue LED-Außenleuchten sorgen künftig für eine verbesserte Beleuchtung auf dem Grillplatz.

Wolfgang Eid, Ortsbürgermeister von Pölich, betonte: „Mit der neuen Sanitäranlage an der Grillhütte haben wir einen zentralen Treffpunkt unserer Gemeinde nachhaltig aufgewertet.“ Biotoiletten funktionieren ohne Wasser und bauen Abfälle auf natürliche Weise ab. Sie sind praktisch und umweltfreundlich. Sie sind ideal für Grillplätze und andere Orte ohne Kanalanschluss. Projektpate Andreas Berg, selbst für Westnetz tätig, hat bei seiner Arbeitgeberin die Förderung beantragt. „Die Grillhütte kann jetzt noch besser genutzt werden. Ich bin sehr zufrieden mit der erfolgreichen Umsetzung des Projekts“, sagte Berg. (Quelle: Westenergie AG)