Region: Sonniges Wetter am Wochenende – Temperaturen bis 29 Grad

Die Temperaturen steigen am Sonntag auf bis zu 29 Grad. Zum Start in die neue Woche wird Regen erwartet.

OFFENBACH. Sonniges und niederschlagsfreies Wetter gibt es am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag bei bis zu 25 und am Sonntag sogar bei bis zu 29 Grad.

Zum Start in die neue Woche wird es nach der Vorhersage der Metrologen wechselnd bewölkt mit zeitweise Schauern und auch Gewittern. Die Höchsttemperaturen sollen am Montag bei 22 bis 25 Grad liegen. In Hochlagen werden Werte um 20 Grad erwarten. (Quelle: dpa)