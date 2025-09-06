RLP: Rollerfahrer (58) nach Sturz ins Krankenhaus – SUV begeht Fahrerflucht

FRANKENTHAL. Am gestrigen Freitag wurde die Polizeiinspektion Frankenthal gegen 15 Uhr über einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wormserstraße/Industriestraße in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass ein 58-jähriger Rollerfahrer den Kreuzungsbereich geradaus von der Wilhelm-Hauf-Straße in die Industriestraße passieren wollte.

Zeitgleich bog ein roter SUV/Geländewagen aus der Industriestraße nach links auf die L523 ab und übersah hierbei den entgegenkommenden Fahrer des Kleinkraftrades. Dieser musste dem SUV ausweichen um eine Kollision zu vermeiden, wobei er mit dem Roller stürzte, sich mehrere Verletzungen zuzog und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der SUV flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen in Fahrtrichtung Bobenheim-Roxheim.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Hinweise auch per E-Mail unter [email protected]. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)