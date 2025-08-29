RLP: Michelle B. (16) vermisst – möglicherweise in jugendgefährdendem Milieu

KOBLENZ. Seit Mittwochvormittag, 27.8.2025, wird die 16-jährige Michelle B. aus Marienrachdorf vermisst. Möglicherweise hält sich Michelle im Bereich Mayen auf.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in

jugendgefährdendem Milieu aufhält. Beschreibung: 1,60m groß, kräftige Gestalt, blonde lange Haare.

Bekleidet ist die Jugendliche wahrscheinlich mit einer roten Kapuzenjacke mit schwarzer Aufschrift, schwarzer Cordhose und schwarz-weißen Sneakers der Marke „DC Shoes“. Vermutlich führt sie eine pinke Tasche sowie einen Schlafsack mit sich. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)