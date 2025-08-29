Region Trier: Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich leicht gesunken – positiver Trend

TRIER. Der Arbeitsmarkt in der Region Trier kommt nach den Sommerferien wieder in Schwung. Trotz leichten Anstiegs im Vergleich zum Juli ist die Arbeitslosigkeit im August geringer als vor einem Jahr. Es sind nicht nur weniger Menschen arbeitslos geworden, es haben auch mehr Menschen ihre Arbeitslosigkeit beendet.

„Wir sehen gerade einen positiven Trend in der Region. Nicht nur, dass mehr Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, als neue Arbeitslose zugehen, auch die Unternehmen fragen wieder mehr Arbeitskräfte nach“, schätzt Reinhilde Willems, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier, die aktuelle Lage ein. „Immer mehr Kundinnen und Kunden haben sich für die Aufnahme einer Ausbildung oder die Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung entschieden. Für die, die das bisher noch nicht getan haben aber auch als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer mit Wunsch nach Weiterentwicklung, wird am kommenden Freitag bei der Messe Zukunftstreffer in der Arena Trier bestimmt ein passendes Angebot zu finden sein.“

Weitere Infos zur Messe am 5.9. finden sich unter www.Zukunftstreffer.de.

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) im August 2025 gestiegen. 13.622 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 170 Personen mehr (1 Prozent) als im Juli, aber 157 Personen bzw. 1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,6 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4,6 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 6.481 Personen (132 Personen mehr als im Vormonat und 508 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.141 Arbeitslose registriert (38 Personen mehr als im Vormonat, aber 665 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 52 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.845 Personen arbeitslos. Davon kamen 1.133 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 2.660 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 831 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 779 Stellen wurden im August neu gemeldet (119 mehr als im Vormonat und 72 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe. Aktuell befanden sich damit 4.955 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 529 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 11.402.

15.341 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 735 Personen weniger (-5 Prozent) als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im August 2025 gestiegen. 4.680 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 53 Personen mehr (1 Prozent) als im Juli, aber 193 Personen bzw. 4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 7,9 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.644 Personen (41 Personen mehr als im Vormonat und 109 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 3.036 Arbeitslose registriert (12 Personen mehr als im Vormonat, aber 302 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 65 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 937 Personen arbeitslos. Davon kamen 330 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 879 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 260 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 300 Stellen wurden im August neu gemeldet (106 mehr als im Vormonat und 53 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 1.217 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 187 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 4.836.

6.325 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 258 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im August 2025 gestiegen. 2.623 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 67 Personen mehr (3 Prozent) als im Juli und 14 Personen bzw. 0,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 4 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.477 Personen (75 Personen mehr als im Vormonat und 205 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.146 Arbeitslose registriert (8 Personen weniger als im Vormonat und 191 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 44 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 626 Personen arbeitslos. Davon kamen 261 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 556 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 162 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 187 Stellen wurden im August neu gemeldet (19 mehr als im Vormonat, aber 6 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Gastgewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 1.165 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 159 (entspricht -8 Prozent) auf insgesamt 1.972.

2.723 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 230 Personen weniger (-8 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im August 2025 gestiegen. 1.950 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 49 Personen mehr (3 Prozent) als im Juli und 135 Personen bzw. 7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,6 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.013 Personen (22 Personen mehr als im Vormonat und 173 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 937 Arbeitslose registriert (27 Personen mehr als im Vormonat, aber 38 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 48 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 415 Personen arbeitslos. Davon kamen 166 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 366 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 120 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 109 Stellen wurden im August neu gemeldet (9 mehr als im Vormonat und 39 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 778 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 32 (entspricht -2 Prozent) auf insgesamt 1.605.

2.195 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 39 Personen weniger (-2 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im August 2025 gestiegen. 1.587 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 8 Personen mehr (1 Prozent) als im Juli, aber 26 Personen bzw. 2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,7 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 832 Personen (genauso viele Personen wie im Vormonat, aber 10 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 755 Arbeitslose registriert (8 Personen mehr als im Vormonat, aber 36 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 48 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 244 Personen arbeitslos. Davon kamen 114 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 240 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 90 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 66 Stellen wurden im August neu gemeldet (28 weniger als im Vormonat und 27 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen. Aktuell befanden sich damit 918 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 39 (entspricht -4 Prozent) auf insgesamt 1.023.

1.380 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 61 Personen weniger (-4 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Trier-Saarburg im August 2025 gesunken. 2.782 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 7 Personen weniger (-0,3 Prozent) als im Juli und 87 Personen bzw. 3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,4 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,5 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.515 Personen (6 Personen weniger als im Vormonat, aber 11 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.267 Arbeitslose registriert (1 Person weniger als im Vormonat und 98 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 46 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 623 Personen arbeitslos. Davon kamen 262 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 619 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 199 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 117 Stellen wurden im August neu gemeldet (13 mehr als im Vormonat und 13 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 877 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 110 (entspricht -5 Prozent) auf insgesamt 1.968.

2.718 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 147 Personen weniger (-5 Prozent) als vor einem Jahr.

Lage auf dem Ausbildungsmarkt im August

Im Bereich der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) waren bis August insgesamt 2.314 Interessierte als Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildungsstelle oder ein duales Studium bei der Berufsberatung gemeldet, darunter befanden sich 610 Jugendliche mit Migrationshintergrund.

Von den 2.314 Bewerberinnen und Bewerbern waren zahlenmäßig 85 Personen (4 Prozent) mehr als im August 2024 gemeldet. Es suchen aktuell 461 Bewerberinnen und Bewerber aktiv nach einer Ausbildung oder einem dualen Studium. Alle anderen Bewerberinnen und Bewerber haben sich bereits für ein Angebot entschieden oder eine andere Alternative für sich gefunden.

Die regionalen Unternehmen haben bisher 3.680 Ausbildungs- und duale Studienplätze gemeldet (309 Stellen bzw. 8 Prozent weniger als vor einem Jahr). Rein rechnerisch kommen damit auf 100 Stellen 64 Bewerberinnen und Bewerber. Aktuell sind 1.046 Ausbildungs- und duale Studienplätze frei, vor allem in den Berufen Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Verkäufer/in, Industriemechaniker/in, Fachwirt/in – Handel (Ausbildung) und Elektroniker/in für Betriebstechnik.

Die Berufs- und Studienberatung ist von überall telefonisch und per Videotelefonie erreichbar und bietet individuelle Beratungen an: Hotline 0800 4 5555 00. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)