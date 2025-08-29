RLP: Baukran droht umzustürzen – 13 Häuser evakuiert – 5-stündiger Einsatz

Wegen eines instabilen Baukrans müssen Dutzende Menschen ihre Häuser in Mainz-Laubenheim verlassen. Die Baugrube war vermutlich wegen eines Wasserrohrbruchs mit Wasser vollgelaufen.

Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

MAINZ. Es fehlte wohl nicht viel, dann wäre ein von Wasser unterspülter Baukran in Mainz-Laubenheim auf 13 angrenzende Wohnhäuser gekippt. Die Gebäude wurden deshalb vorsorglich geräumt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Der Kran konnte zurückgebaut werden, niemand wurde verletzt. Die 34 evakuierten Bewohner konnten später wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Die Baugrube war nach Angaben der am Abend alarmierten Einsatzkräfte mit Wasser vollgelaufen. Vermutlich war ein Wasserrohrbruch die Ursache, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. Ein Zusammenhang mit dem Wetter könne ausgeschlossen werden. Erst nach fünf Stunden konnten die rund 50 angerückten Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes ihren Einsatz beenden. (Quelle: dpa)

