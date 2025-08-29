Golf Club Trier: So war der erste Tag der Offenen Deutschen Meisterschaften

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, starteten am gestrigen Donnerstag auf dem Platz des Golf Clubs Trier zum dritten Mal in Folge die Offenen Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren. Der erste Tag des Turniers, das bis zum 31. August andauert, verlief erfolgreich. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten Spitzen-Golfsport in der Römerstadt.

Das Wetter verschonte den GC Trier bis in den späten Abend vor Gewittern. Das Feld von 77 Herren – leider gab es eine kurzfristige Krankheitsabsage – startete um 8 Uhr von Tee 1 und 10 nach Handicap. Alle Bahnen waren mit Vorcaddies besetzt, und die Starter des GC Trier, Uwe Moesel, Jens Vogt und Klaus Pick, hießen alle Spieler herzlich willkommen.

Bei den Herren zeichnete sich von Anfang an ab, dass das Starterfeld auf höchstem Niveau ist, und auch alles dicht beisammen ist. So sind die zwei Führenden mit -4 im Clubhaus, gefolgt von vier weiteren bei -3 und sechs weiteren bei -2. An der Spitze liegen Tim Brohl, der bei Rhein-Sieg spielt, und Nico Guldan von Heidelberg-Hohenlohe. Auf dem geteilten dritten Platz liegt unter anderem Titelverteidiger Marian Ludwig vom GC Habsberg und auf dem geteilten siebten Daniel Becker von Weiherhof.

Besonders zu erwähnen ist auch Gerrit Kocks, der nach einem schwierigen Start – zwei Doppelbogeys auf den ersten 5 Loch – stark zurückkam und mit even Par nun den geteilten 19. Platz inne hat. Besonders erwähnenswert war das Albatross von Morris Schiefner auf der 15. Auch der heutige zweite Tag wird sicher wieder spannend bei den Herren, die erst kurz nach zwölf starten.

Bei den Damen trat das volle 54er-Feld an, und es ging um 13 Uhr los. Auch hier lagen die Sportlerinnen dicht zusammen. Sophie Böhlhoff von St. Leon-Rot führt bei -4, vor drei Damen bei -3 und weiteren vier Damen bei -2, unter anderem mit Topfavoritin Christin Eisenbeiß von Hamburg Falkenstein. (Quelle: Golf Club Trier)