Eintracht-Trier feiert Heimpremiere: 3:2-Sieg gegen SG Barockstadt nach packendem Schlagabtausch

TRIER. Endlich wieder Jubel im Moselstadion: Eintracht-Trier hat am 2. Spieltag der Regionalliga Südwest seinen ersten Saisonsieg eingefahren – und das in einem hochdramatischen Spiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Vor 2.882 Zuschauern gewannen die Blau-Schwarz-Weißen mit 3:2 (2:2) und beendeten damit ihre Heimflaute, die seit Februar angehalten hatte.

Starker Auftakt und frühe Führung

Bei bestem Sommerwetter startete die Elf von Cheftrainer Thomas Klasen druckvoll. Nach einer schnellen Umschaltsituation brachte Sven König den SVE in der 15. Minute mit einem präzisen Flachschuss ins linke Eck in Führung. Die Fans spürten: Heute ist etwas drin.

Doch die kaltschnäuzigen Gäste aus Fulda konterten. Zunächst glich Moritz Dittmann (26.) zum 1:1 aus, wenig später traf Nick Berger (39.) zur 1:2-Führung für die SG Barockstadt. Die Antwort der Trierer folgte kurz vor der Pause: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Damjan Marceta den fälligen Elfmeter eiskalt zum 2:2 (45.+7).

Entscheidung durch Traumtor

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel. Die Gäste standen kompakt, bis Aaron Frey (63.) nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl tat sich der SVE lange schwer – bis Mateo Biondic in der 73. Minute ein wahres Traumtor erzielte: Aus 18 Metern wuchtete er den Ball in den rechten oberen Winkel.

Abwehrschlacht in der Schlussphase

Fulda-Lehnerz gab sich trotz Unterzahl nicht geschlagen und drängte in den letzten Minuten auf den Ausgleich. Doch die Defensive der Moselstädter hielt stand, und nach 90 umkämpften Minuten durfte Eintracht-Trier den ersten Heimdreier der neuen Saison feiern.

Trainer und Fans im Freudentaumel

Trainer Thomas Klasen lobte nach dem Spiel die Moral seines Teams: „Wir haben nach jedem Rückschlag wieder ins Spiel gefunden. Das zeigt den Charakter dieser Mannschaft.“ Auch die Fans gingen begeistert nach Hause – nicht nur wegen der drei Punkte, sondern auch wegen der Leidenschaft auf dem Platz.

Ausblick

Am kommenden Samstag reist der SVE zu den Stuttgarter Kickers. Anpfiff ist um 14 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau.