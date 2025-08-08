RLP: Zwei Pkw auf Parkplatz völlig ausgebrannt – Kripo ermittelt

0
Pkw-Brand in Edenkoben. Foto: Polizeiinspektion Edenkoben

EDENKOBEN – Wie die Polizeiinspektion Edenkoben mitteilt, kam es am gestrigen Donnerstag, 07.08.25, gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Friedensdenkmals in Edenkoben zu einem Brand von zwei PKW.

Zuerst fing ein VW-Golf aus unbekannter Ursache an zu qualmen und fing dann Feuer, wodurch ein direkt daneben parkenden Audi Q5 ebenfalls in Brand geriet. Der Motorraum beider PKW brannte völlig aus. Bei einem weiteren danebenstehenden Transporter wurde der Außenspiegel leicht angekokelt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

