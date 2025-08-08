Nach Suizid von 15-Jährigem in der JVA: Vater stellt Strafanzeige

OTTWEILER – Der Vater eines 15-jährigen Insassen, der sich in der Jugendvollzugsanstalt (JVA) Ottweiler das Leben nahm, hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Dies gab der Saarländische Rundfunk (SR) unter Berufung auf die Anwältin der Familie bekannt.

Vorwürfe der Misshandlung

Laut der Anwältin beruht die Anzeige auf Informationen aus mehreren Quellen, die darauf hindeuten, dass der Jugendliche vor seinem Tod körperlich misshandelt wurde. Konkret sollen Schläge und Tritte gegen den 15-Jährigen im Raum stehen.

Die Angehörigen des Verstorbenen bitten die Öffentlichkeit darum, voreilige Schlüsse und Vorverurteilungen zu vermeiden, da sich die Ermittlungen noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Ihnen gehe es vorrangig um eine vollständige und lückenlose Aufklärung der Todesumstände.