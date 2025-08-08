Diebstahlserie in Pünderich, Zell und Burg! Unbekannte plündern Autos

0
Ein Einbrecher in einem Pkw
Foto: dpa / Symbolbild

ZELL/MOSEL – Die Polizeiinspektion Zell ermittelt derzeit gegen unbekannte Täter, die seit dem 4. August 2025 in den Ortschaften Zell, Pünderich und Burg Geldbörsen aus unverschlossenen Kraftfahrzeugen entwendet haben.

Sachstand der Ermittlungen und Zeugenaufruf

Bisher haben sich mehrere Geschädigte bei der Polizei gemeldet oder wurden durch Funde von leeren Geldbörsen bekannt. Bei den Diebstählen wurde ausnahmslos Bargeld entwendet. Die Polizeiinspektion Zell sucht nun nach Zeugen und fragt, wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Ortschaften festgestellt hat. Auch Bilder oder Videoaufnahmen von verdächtigen Wahrnehmungen sind für die Ermittlungen von Bedeutung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

Präventionshinweise der Polizei

Gleichzeitig warnt die Polizei die Bevölkerung vor den Diebstählen und gibt wichtige Hinweise zur Prävention:

  • Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen zurück.
  • Schließen Sie Ihre Fahrzeuge beim Verlassen ab, auch wenn Sie nur für kurze Zeit parken.
